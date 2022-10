La Gazzetta dello Sport

Era il derby italiano delle panchine di Premier League: ha vinto la squadra di, che riprende la marcia dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal una settimana fa. Un successo meritato: il Brighton ...LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea , prossimo avversario del Milan in Champions League,la sua terza partita consecutiva dopo il successo interno contro il Wolverhampton nel sabato della 10ª giornata di Premier League. Gli uomini di Potter, che ha schierato nuovamente l'ex Napoli ... Conte vince il "derby" con De Zerbi e il Tottenham riparte. Con dedica a Ventrone Vince Conte, rimanendo sulla scia del Manchester City, cade De Zerbi. Per gli Spurs un successo dedicato a Gian Piero Ventrone.Il tecnico del Brighton dopo il pareggio contro il Liverpool affronta in casa il Tottenham guidato da Antonio Conte contro il quale in Serie A in quattro confronti diretti non è mai riuscito a vincere ...