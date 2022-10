Bologna Sampdoria | le parole di Thiago Motta su Stankovic

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’allenatore delsu quella che è sarà staseraallo stadio Renato Dall’Arala Ai microfoni di DAZN ha parlatosu quella che saràdal punto di vista degli allenatori. LENEL PRE PARTITA – «Sia io cheabbiamo voglia di vincere, trasmettiamo ai ragazzi la voglia di affrontare ogni partita come se fosse l’ultima e quindi diamo sempre tutto. Oggi mi aspetto da tutti concentrazione, portare in campo quanto preparato in settimana». L'articolo proviene da Calcio News 24.

1 Prima sulla panchina dellaper Dejan Stankovic , che a pochi minuti dalla sfida con ilè intervenuto a Sky Sport : 'Triplete Sono passati 12 anni ma i ricordi son freschi. Con Thiago sono stato compagno di ...Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall'Ara,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi ...Brutta botta per Lykogiannis. Nel corso del primo tempo di Bologna-Sampdoria, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il giocatore greco ha subito un durissimo colpo a ...Una certezza sono i tifosi, almeno 1200 sono quelli che partiranno in direzione di Bologna: il momento è delicato e non vogliono lasciare sola la Sampdoria in una trasferta già delicatissima per la ...