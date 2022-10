WhatsApp | niente più screenshot a foto e video effimeri | la novità a tutela della privacy

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La direzione intrapresa danegli ultimi mesi va tutta nella direzione dire ladegli utenti. Si è partiti dall’introduzione dellee dei, ovvero media che possono essere visualizzati o riprodotti un determinato numero di volte. Oggi, con la nuova beta, sarà rafforzato questo aspetto, con il blocco totale deglia questa tipologia di contenuti.al centro nella nuova beta – 51022 www.computermagazine.itDa un lato si lavora per rendere l’app sempre più facile da usare, consotto il profiloUX e delle funzionalità – tra cui i sondaggi, presto introdotti. Dall’altro, la “Stella Polare” che in quel di Meta seguono da ormai ...

Punto Informatico

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder, Disqus, Ask, Vkontakte,, Telegram, TikTok, ... - - - Ma c'è un problema finale, che non haa che fare con l'informatica o la logistica: è ...a che vedere con quello della Fallaci, con cui Oriana sfidò veramente i tempi e la mentalità ... Matteo Fais Canale Telegram di Matteo Fais: https://t.me/matteofais Chatdi Matteo Fais: +... WhatsApp: niente screenshot per foto e video effimeri C'è anche un pezzetto di Genova nella docuserie su Wanna Marchi, la "regina delle televendite" condannata per truffa aggravata e bancarotta fraudolenta, che sta spopolando in questi giorni su Netflix.Il limbo doloroso dei lavoratori ai quali la conferma della giornata sulla linea arriva alle 20 della sera prima per l’alba della mattina seguente. “Siamo ultimi tra gli schiavi” ...