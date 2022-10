Ultime notizie Napoli | novità Osimhen | succederà oggi!

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nelleore si è parlato di Victorper un bellissimo evento che ha coinvolto l’attaccante nigeriano: il numero nove delè diventato papà, è nata la sua prima figlia. Oltre a questo però i tifosi azzurri attendonoriguardanti il suo recupero dall’infortunio avvenuto contro il Liverpool che lo sta tenendo fermo ai box da un po’. A tal proposito l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato del possibile rientro in campo di. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Infortunio(Getty Images)“Le terapie a cui è stato sottoposto hanno funzionato, le risposte sono state decisamente convincenti e Victor è praticamente guarito.è pronto a rientrare, se oggi lo staff darà il suo ok”. “In ...

TEMI: malore improvviso Matteo Piuzzi morto friuli morto malore morto malore videoconferenzafelettofriulitavagnaccoMuore a soli 32 anni in .../ Ultim'ora oggi, Decreto Riscaldamenti: un grado in meno e nuovi orari Pochi giorni fa, Fabrizio Corona è stato assolto dall'accusa di evasione fiscale sui famosi 2,6 milioni di euro ...Contrastare in ogni modo il proliferare della carne finta. E’ la battaglia che ha ingaggiato la Coldiretti. A questo tema è stato dedicato un convegno del Villaggio di Milano. Ed è stata anche lanciat ...Il centrale dei Lupi, fresco di rinnovo fino al 2024, grazie alla rete segnata contro il Como ha stabilito un record particolare nella Serie B Prima il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024, po ...