MotoGP | qualifiche GP Australia 2022 in tv | orari | canale e streaming sabato 15 ottobre

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) the ad id=”445341?15va in scena la seconda giornata al Gran Premio d’, valevole per il diciassettesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Phillip Island la giornata avrà inizio alle ore 00:55 per la terza sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle ore 4:30 per le prove libere 4, mentre lesi svolgeranno alle 5:10. Tutto il Gran Premio d’sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Phillip Island con cronache e approfondimenti alla fine di ogni evento. Il programma di15Ore 00:55 – Prove libere 3 Ore 4:30 – ...