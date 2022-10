Federica Panicucci non si trattiene | “È indifendibile!” | sfogo in diretta | mostra le prove VIDEO

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Durante ladi Mattino 5 News,non è riuscita a contenere il suo nervosismo e si è lasciata del tutto andare(Screen da Twitter)Conduttrice di Mattino 5 News in coppia con Francesco Vecchi,è una presenza irrinunciabile della mattina di Canale 5. Se il collega si dedica principalmente alla cronaca nazionale ed internazionale e alla politica economica, lei si concentra sulla cronaca, nera e giudiziaria, e sul gossip. Da quando è iniziato il GF VIP, quindi,dedica quotidianamente una parte del suo programma proprio al reality show di Alfonso Signorini. Durante ladi venerdì 7 ottobre, dopo la puntata di giovedì 6, ...

La coppia formata dae Marco Bacini è una delle più solide del jet set. La conduttrice Mediaset ha raccontato entusiasta la nascita della loro storia, l'amore sembra infatti abbia travolto entrambi, ..., conduttrice di Mattino Cinque , ha espresso solidarietà al suo collega: " Mi sento di essere assolutamente in accordo con AlfonsoAnch'io non ho percepito niente di particolare "...Durante la diretta di Mattino 5 News, Federica Panicucci non è riuscita a contenere il suo nervosismo e si è lasciata del tutto andare ...Federica Panicucci ed il compagno Marco Bacini stanno insieme ormai da moltissimi anni: più volte lei ha spiegato qual è il segreto del loro amore.