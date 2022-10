“Esco | non mi va più” Trema il GF Vip 7 | un altro concorrente top verso l’abbandono

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La squalifica di Ginevra Lamborghini per la frase sul bullismo detta riferendosi a Marco Bellavia continua a far discutere anche nella Casa del GF Vip 7. Antonino Spinalbese è uno dei più dispiaciuti per l’uscita della sua amica e non ha fatto nulla per nasconderlo. “Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita”, ha detto Antonino Spinalbese. Nella puntata di giovedì 6 ottobre del GF Vip 7 Ginevra Lamborghini è nuovamente entrata in Casa. Ha avuto modo di parlare sia con Antonino Spinalbese che con gli altri vipponi. L’intesa tra i due è sembrata ...