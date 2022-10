Calciomercato.com

Commenta per primo L'ad delMonaco , Oliverha svelato che la scorsa estate il club bavarese ha trattato l'acquisto dal Manchester United di Cristiano Ronaldo , ma alla fine ha scelto di non affondare il colpo per l'...IlMonaco non è partito benissimo in Bundesliga : quattro vittorie, tre pareggi ed una sconfitta. A confermare saldamente il posto in panchina di Nagelsmann è stato Oliver, direttore ... Bayern, Kahn ammette: 'Con Ronaldo c'è stato un contatto...' Oliver Kahn, ad del Bayern Monaco, ha ammesso alla Bild che il Bayern Monaco aveva parlato internamente del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo: "Probabilmente lo ha fatto anche il Borussia Dortmund ...Herbert Hainer will am 15. Oktober als FC-Bayern-Präsident wiedergewählt werden. In einem Interview hat er sich zur Transferstrategie der Münchener geäußert.