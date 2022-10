Tutti per uno e ognuno per sé | anche sulle bollette l’Europa va in ordine sparso

Leggi su tpi

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Ci è già costato una cifra superiore alla metà dell’intero Recovery Fund europeo ma ancora non abbiamo risolto il problema. Nell’ultimo anno, tra i Paesi dell’Ue e il Regno Unito, i governi nazionali hanno speso quasi 450 miliardi di euro per fronteggiare i rincari energetici, eppure lecontinuano ad aumentare. Per superare la crisi serve allora – parola di Ursula von der Leyen – un balzo nel futuro. Per i commissari europei, Thierry Breton e Paolo Gentiloni, questo salto deve tradursi in maggiore solidarietà. Ultimamente però non c’è tema che più divida i Paesi europei come la risposta al caro energia. Non si tratta solo di imporre un tetto ai prezzi, su cui da mesi non si riesce a trovare una quadra. Alcuni, come Italia e Spagna, chiedono acquisti comuni di gas sul mercato internazionale, altri come Ungheria e Repubblica Ceca pretendono di rivedere il ...