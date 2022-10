Nuovo colpo dalla Premier | l’Inter sfida ancora Mourinho

Bluerating.com

Unsuicidio, l'ennesimo dall'inizio dell'anno. Un gesto estremo che, stavolta, è stato messo in atto da un poliziotto residente a Roma. Un singoloalla testa per mettere fine a tutto. ...Già domani ilattaccante effettuerà il primo allenamento in biancorosso agli ordini di mister Trillini e, alla luce dell'assenza dello squalificato Mosca, out con Strano anch'egli incappato ... Reti in Borsa: nuovo colpo di reni per Finecobank Nuovo colpo per il Regno Unito e il suo primo ministro, Liz Truss. L'agenzia di rating Fitch ha abbassato l'outlook per il rating da stabile a negativo, sottolineando che il massiccio piano di sostegn ...Intento a risolvere le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione, Klopp piazza il colpo che lascia a bocca asciutta le italiane ...