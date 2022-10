Messi | Qatar 2022 di sicuro sarà il mio ultimo Mondiale

(Di giovedì 6 ottobre 2022) "Sicuramente quello inil mio". Lo afferma Lionel, 35 anni, intervistato da Espn Argentina. "Mi sento bene fisicamente, sono stato in grado di fare un ottimo pre - ...

"Sicuramente quello insarà il mio ultimo Mondiale". Lo afferma Lionel, 35 anni, intervistato da Espn Argentina. "Mi sento bene fisicamente, sono stato in grado di fare un ottimo pre - campionato quest'anno, ...© LaPresseIl campione argentino, 35 anni, ha infatti annunciato che2022 sarà il suo ultimo Mondiale. L'annuncio è arrivato direttamente dalla 'Pulga' che ha parlato al canale 'Star+'. '...Dopo averla sfiorata nel 2014 nella finale contro la Germania, Lionel Messi avrà un'ultima occasione di vincere la Coppa del Mondo in Qatar.BUENOS AIRES, 06 OTT - "Sicuramente quello in Qatar sarà il mio ultimo Mondiale". Lo afferma Lionel Messi, 35 anni, intervistato da Espn Argentina. (ANSA) ...