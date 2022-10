Grande Fratello Vip 6 Ottobre | Bellavia scrive una lettera

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Oggi 6nell’ultima puntata settimanale alVip Marcoha inviato una lungaai concorrenti. Ha espresso tutto il suo dolore e il desiderio di un confronto che avverrà nelle prossime puntate. Dopo Alfonso a provato ad arrampicarsi sugli specchi facendo chiedere scusa ai Vipponi che più di tutti lo hanno bullizzato (chiamiamo le cose come sono). Tutto il resto è noia mortale cercando di andare avanti per far dimenticare quello che è impossibile da scordare. Nikita Gf: la ragazza viene insultata da ElenoireVip 6: le parole di Alfonso Per prima cosa Alfonso Signorini ha informato gli spettatori sulle condizioni di salute dell’ex Gieffino Marco ha fatto sapere che appena potrà tornerà ...

GF Vip: Sara Manfuso accusa Ciacci di molestie, Signorini la caccia dallo studio Dopo la lettera che Marco Bellavia ha mandato ai concorrenti delVip , Signori vuole conoscere dai ...L'abbandono di Sara Manfuso non ha nulla a che vedere con il caso Marco Bellavia . L'opinionista durante la diretta della sesta puntata h a accusato ilVip di non essersi sentirsi tutelata e accusa Giovanni Ciacci di averla fatta sentire a disagio per averle sfiorato, per sbaglio, il sedere. GF Vip, Marco Bellavia scrive una lettera ...Puntata tosta per Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Dopo aver mostrato ai concorrenti della casa un’amara lettera di Marco Bellavia, il conduttore ha dovuto infatti fare i conti con un’accusa ...Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini raccontano i primi giorni vissuti fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per via del caso Marco Bellavia ...