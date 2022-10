Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini | minacce dopo il GF Vip

(Di giovedì 6 ottobre 2022) LeQuesta sera la puntata del GF Vip 7 è iniziata con una lettera scritta da Marco Bellavia a tutti i vipponi presenti nella Casa. In seguito Alfonso Signorini ha trattato in maniera approfondita del bullismo e della salute mentale, passando anche per la depressione. In seguito ha tirato L'articolo proviene da Novella 2000.

Today.it

Entrambe, infatti, non hanno gradito il suo atteggiamento durante l'uscita di. Gegia, però, potrebbe essere nominata anche da Edoardo e da altri concorrenti. Daniele Dal Moro, invece, ...Dopo la difficile puntata di lunedì sera, che ha visto la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di, il caso Marco Bellavia torna ad essere protagonista anche della sesta puntata del Grande Fratello Vip , che andrà in onda questa sera e che seguiremo in diretta minuto per minuto su ... Giovanni Ciacci: "Mi hanno sputato in faccia e minacciato di morte" In seguito ha tirato in ballo anche Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. La prima è stata squalificata dopo aver detto che Bellavia si era meritato di essere bullizzato. Il secondo, invece, è uscito ...Secondo Antonella Fiordelisi, Gegia sta giocando a fare la finta tonta, sperando nella clemenza dei concorrenti del Grande Fratello Vip e del pubblico.