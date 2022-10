FIFA 23 Accelerate | Riscontrato un Bug per i tipi di accelerazione Esplosiva e Prolungata

(Di giovedì 6 ottobre 2022) EA Sports, tramite il software gestionale Trello, ha comunicato che è a conoscenza del bug che si sta riscontrando con idinella modalità23 Ultimate Team. “Stiamo indagando su un problema per cui i valori dell’non vengono aggiornati correttamente per alcune carte giocatore associate ad alcuni stili itesa.” questo il breve comunicato rilasciato dalla software house canadese. Probabilmente ilbug in questione sarà risolto con la prossima patch correttiva che probabilmente sarà rilasciata nelle prossime settimane su tutte le piattaforme di gioco. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, continueremo a seguire la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi in merito ...

