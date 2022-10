Covid | le mascherine torneranno? Aumentano contagi e terapie intensive Andreoni | «Misure immediate o cresceranno i morti»

Giallo sulla bozza. Esiste, ma il ministro tenta la retromarcia: "Nulla in arrivo". Le Regioni: "Mai fatto incontri sul testo". In California una norma può portare alla revoca della licenza ai ...Bollettino vaccini6 ottobre/ Booster stabili, tornanoal chiuso BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: AUMENTANO RICOVERI ORDINARI Come conferma il presidente della fondazione Gimbe, ...Proroga di indagini per 41 agenti della Polizia penitenziaria in relazione alle violenze e i pestaggi ai danni dei detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. Si tratta ...La Procura ottiene una proroga delle indagini per provare ad identificarne ancora dopo aver individuato questi ultimi che il giorno dei pestaggi, il 6 aprile del 2020, avevano il volto coperto da masc ...