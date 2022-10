Marco Bellavia vendetta dopo il GF Vip: ecco la strategia di una concorrente (VIDEO) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’uscita dalla casa del GF Vip di Marco Bellavia non è rimasta impunita. La produzione del reality show ha già provveduto a punire alcuni concorrenti mediante la squalifica e altri attraverso un televoto flash. Questo, però, non sembra bastare ad alcune persone che sono state vicine a Marco. Tra di queste c’è Antonella Fiordelisi, la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’uscita dalla casa del GF Vip dinon è rimasta impunita. La produzione del reality show ha già provveduto a punire alcuni concorrenti mediante la squalifica e altri attraverso un televoto flash. Questo, però, non sembra bastare ad alcune persone che sono state vicine a. Tra di queste c’è Antonella Fiordelisi, la L'articolo proviene da KontroKultura.

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : Dov’è l’umanità dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia, invece di tendergli una mano? #gfvip… - MarioManca : Non sapete la rabbia che mi fa vedere Ciacci che in diretta sgrana in rosario mentre nei filmati annienta Marco Bel… - Lellina82 : RT @koala_targaryen: chi scrive a signorini per chiedere il rientro di ginevra e chi crea # per farla tornare nella casa dimostra ancora un… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Ordine degli psicologi del Lazio apre un’istruttoria contro Gegia per il caso di Marco Bellavia #05Ottobre… -