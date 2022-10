Iran | Alessia Piperno è ancora in carcere a Teheran Di Maio telefona al ministro degli esteri iraniano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Da una settimana si trova detenuta neldi, tra i dissidenti del governoiano. Peril 28 settembre si sono aperte le porte del penitenziario di Evin: untristemente conosciuto per i suoi metodi particolarmente crudeli attraverso le diverse testimonianze dei fuoriusciti, che parlano di esecuzioni – molte finte e messe in atto per fare pressioni psicologiche sui prigionieri – pestaggi e torture. Da domenica, il giorno dellata diin lacrime ai genitori per chiedere aiuto, dall’Italia si è attivata la macchina della Farnesina per ottenere la sua liberazione. E oggi ilLuigi Diha avuto una conversazione ...

... nelle ultime ore, hanno fatto di tutto per intaccare la reputazione diPiperno, la travel blogger romana che è stata arrestata a Teheran, in, dove si trovava dallo scorso luglio. Per il ...Durante il peridodo chePiperno ha passato innon ha mai svolto attività politica . Infatti, la prova è il fatto che dall'volesse andare via al più presto , tanto da essere in ... "Ragazza italiana arrestata in Iran", appello del padre. Verifiche in corso dalla Farnesina Tutto questo mentre la mobilitazione e le proteste in Iran proseguono e da Teheran arriva anche l’ennesima storia di violenza. E’ quella della 16enne, Nika Shakarami scomparsa il 20 settembre scorso ...hanno fatto di tutto per intaccare la reputazione di Alessia Piperno, la travel blogger romana che è stata arrestata a Teheran, in Iran, dove si trovava dallo scorso luglio. Per il sottobosco social ...