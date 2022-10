GF Vip | un altro concorrente a rischio squalifica | La bestemmia è un vizio da reality

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Uno dei gieffini rischia laa causa dell’imprecazione pronunciata. Ma non è la prima volta: ecco tutti i casi dinelUna lunga storia quella che lega le bestemmie aldel Grande Fratello. (Logo del programma; fonte: Wikipedia)Fin dai suoi inizi, infatti, nella casa più spiata d’Italia si sono verificati casi di imprecazioni blasfeme che sono costate care ai concorrenti. Per questo in tanti si chiedono se sia il caso di revisionare i regolamenti del programma o se continuare con la linea dura che lo ha sempre caratterizzato in materia di ‘blasfemia’. Anche in questa edizione non è mancato il gieffino imprecatore. Ecco cosa è successo nelle ultime ore e quali sono tutti gli altri casi di blasfemia al GF. Blasfemia al GF, un...