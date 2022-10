Calciomercato com cerca aspiranti redattori | invia il tuo CV!

cmdotcom : #Ibrahimovic firma per De Laurentiis, ma non è il #Napoli: sarà attore nella nuova serie di Verdone… - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il ritorno di #Ilicic al #Maribor - cmdotcom : #Barcellona furioso: valuta di denunciare alla Uefa l'arbitro #Vincic - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Milinkovic-Savic-Lazio, senza rinnovo sarà addio - cmdotcom : Ilicic torna a casa, UFFICIALE: ha firmato con il Maribor -

Calciomercato.com

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Footmercato in Francia, oltre alla Roma , anche Siviglia, Betis, Atletico, Juve e Inter hanno messo nel mirino il centrocampista in scadenza a fine ...Commenta per primo Il Chelsea è pronto a fare nuovamente sul serio con Rafael Leao . Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera già a gennaio i Blues troneranno alla carica con un'offerta al ... Juve, Cuadrado resta in stand by | Mercato Serata di Champions League con il Milan impegnato sul campo del Chelsea e la Juventus che ospita il Maccabi Haifa. Domani toccherà a Lazio, Roma e Fiorentina poi sarà di nuovo Serie A con la 9a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...