Alberto De Pisis si dichiara per un Vippone del Grande Fratello Vip 7 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un interesse speciale che, con il passare dei giorni, sembra essere maturato sempre di più. Parliamo dell’ammissione di Alberto De Pisis che, nella giornata di ieri, martedì 4 ottobre, ha confessato a Sara Manfuso di avere una specie di cotta per un loro coinquilino. E chi sarà mai il ragazzo in questione? Appare piuttosto semplice indovinare il Vippone che sarebbe riuscito a conquistare l’amico di Tommaso Zorzi, in quanto, nel corso delle ultime puntate e delle dirette, si è sentito molto parlare di lui. Facciamo riferimento a Edoardo Donnamaria che, in verità, non si è mai posto problemi o creato dei pregiudizi nel massaggiare, abbracciare o stuzzicare De Pisis, ma forse solo amichevolmente, dato che ha occhi solo per Antonella Fiordelisi. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un interesse speciale che, con il passare dei giorni, sembra essere maturato sempre di più. Parliamo dell’ammissione diDeche, nella giornata di ieri, martedì 4 ottobre, ha confessato a Sara Manfuso di avere una specie di cotta per un loro coinquilino. E chi sarà mai il ragazzo in questione? Appare piuttosto semplice indovinare ilche sarebbe riuscito a conquistare l’amico di Tommaso Zorzi, in quanto, nel corso delle ultime puntate e delle dirette, si è sentito molto parlare di lui. Facciamo riferimento a Edoardo Donnamaria che, in verità, non si è mai posto problemi o creato dei pregiudizi nel massaggiare, abbracciare o stuzzicare De, ma forse solo amichevolmente, dato che ha occhi solo per Antonella Fiordelisi. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del...

tuttopuntotv : Alberto De Pisis si dichiara per un Vippone del Grande Fratello Vip 7 #gfvip #gfvip7 - UgoBaroni : RT @RitangelaPrivi1: @albertopetro2 @GerardLDonadoni @Titas37 @RocioBasterra @neblaruz @AsunCarretero @CoquetteEric @carmelitequotes @szent… - andreastoolbox : #Alberto De Pisis ammette di essere interessato a un vippone - blogtivvu : Alberto De Pisis confessa il suo interesse per Edoardo Donnamaria: “Con lui mi molto bene, anche se…” – VIDEO… - zazoomblog : Alberto De Pisis si dichiara per un ragazzo del GF Vip: “Mi fa stare bene” - #Alberto #Pisis #dichiara #ragazzo -