Ultime Notizie – Corea del Nord | Kim e i missili | numeri | precedenti e paure

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ancora una provocazione dalladel, mentre crescono i timori per i preparativi di un possibile test nucleare, che sarebbe il settimo nella storia delladel, il primo dal settembre 2017. Pyongyang ha lanciato verso il Giappone un missile balistico a raggio intermedio (Irbm) da Mupyong-ri nella provincia settentrionalena di Jagang, il primo lancio di un Irbm in otto mesi, come sottolinea l’agenzia sudna Yonhap. Si tratta, evidenzia la giapponese Kyodo, del quinto lancio in dieci giorni con Pyongyang che ha intensificato le provocazioni dopo la visita della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, indel Sud e nella zona smilitarizzata al confine tra le due Coree. La Bbc scrive di quella che sembra ...

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - EraldoFR : La pandemia non è definitivamente sconfitta, anche se l’azione dei vaccini e la risposta responsabile degli italian… - El_Caligo : @Mimi79810097 @gianny0162 Sì sì.... sei proprio ben informato -

Il Sole 24 ORE

Titoli del lusso in rialzo in tutte le Borse europee, dopo la frenata dellesedute. A Parigi, mentre entrano nel vivo le sfilate, Lvmh registra un rialzo del 4,7%, Kering del 5,9%, Hermes del 5,4%. A Londra, inoltre, Burberry's va su del 3,2%, mentre a Francoforte Hugo ...Inoltre, il saluto romano è eseguito "non con molta convinzione" perché, ammette, "ero conscio del gesto che andavo a compiere, fatto per non venir meno allevolontà di Alberto". Per La Russa, ... Ucraina, ultime notizie. Times: Putin prepara test nucleare al confine. Zelensky firma decreto: no ... «Ci auguriamo che entro ottobre otteniamo il nullaosta per il nuovo treno. Questo significa avviare la messa in linea di tutti i treni», lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a ...In uno degli ultimi post scritti su Instagram, Alessia Piperno raccontava della manifestazioni di piazza e di come un giorno nel suo ostello arrivarono due donne, due uomini e due bambini per chiedere ...