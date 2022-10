Ultime Notizie – Ajax-Napoli | dove vedere la partita oggi in tv e in streaming

Leggi su informazioneriservata.eu

Ajax Napoli in campo 4 ottobre alle 21, ad Amsterdam, per il match valido per la terza giornata del Girone A di Champions League. Come vedere la partita? In tv la gara, non disponibile in chiaro, sarà trasmessa in diretta su Sky: in particolare sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253). In streaming, il match sarà disponibile sull'app Sky Go su PC, smartphone o tablet. Inoltre sarà possibile guardare la partita su NOW e Mediaset Infinity, in questo caso con l'app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, sul sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.