Sporting Lisbona ritarda, furia Tudor contro Massa: "Lo fanno apposta, non gliene frega un ca***" (Di martedì 4 ottobre 2022) Momenti di tensione nel tunnel che precede l'ingresso in campo di Marsiglia-Sporting Lisbona, match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. L'allenatore dei francesi e vecchia conoscenza del calcio italiano, Igor Tudor, non le manda a dire all'arbitro italiano Davide Massa di Imperia. Il motivo? I portoghesi sono arrivati tardi allo stadio per via del traffico e, secondo Tudor, stavano perdendo altro tempo negli spogliatoi ritardando ancor di più il fischio d'inizio previsto per le ore 19:00 dopo che era già stato posticipato di 15 minuti. "Lo fanno apposta, non gliene frega un cazzo, siamo più danneggiati noi di loro. Non è possibile che facciano cosi", ha urlato ...

