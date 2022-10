Sampdoria | panchina a Stankovic | trovato l' accordo

DiMarzio : #SerieA | @sampdoria, il punto sulla panchina dopo l’esonero di Giampaolo: oggi contatti con Dejan #Stankovic - siamo_la_Roma : ?? #DeRossi si allontana dalla panchina della #Sampdoria ?? Il favorito ora è #Stankovic ?? Accordo vicino con l'att… - SBKreal : RT @NicoSchira: Sulla #Sampdoria aleggia lo spettro dell’ex patron Massimo #Ferrero. Fu proprio lui l’anno scorso a tentare di portare Deja… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Sulla #Sampdoria aleggia lo spettro dell’ex patron Massimo #Ferrero. Fu proprio lui l’anno scorso a tentare di portare Deja… - clubdoria46 : #PanchinaSampdoria, c'è l'accordo con #Stankovic. Manca solo la firma... #samp #sampdoria -

GENOVA - Il nuovo allenatore dellasarà Dejan Stankovic . Dopo l'esonero di Giampaolo ( con Claudio Ranieri che si è tirato fuori dalla corsa per sostituirlo ) il club ha trovato l'accordo con Fali Ramadani , agente del ...... il portoghese, visto in Italia sulladella Fiorentina, sarebbe stato proposto da alcuni ... Peccato che Deki sia ad un passo dalla, e quindi possa uscire dai radar...Dejan Stankovic sarà il successore di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. Dopo due ore di incontro a Milano sono stati definiti i dettagli dell'accordo che legherà il tecnico serbo alla so ...Dejan Stankovic sarà il successore di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. Dopo due ore di incontro a Milano sono stati definiti i dettagli dell'accordo che legherà il tecnico serbo alla so ...