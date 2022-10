Mattino 5 | Federica Panicucci si scaglia contro Patrizia Groppelli | “È grave”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 4 ottobre 2022) Anche a5 si è parlato di quanto successo all’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip Marco Bellavia, che è stato costretto ad allontanarsi dalla casa dato il clima insostenibile. Durante il programma, in onda su Canale 5,ha riportato la notizia interpellando gli ospiti, che hanno espresso opinioni contrastanti. “Tutti bravi a giudicare da fuori” Sono tanti i pareri emersi dalla discussione in studio, tra questi uno in particolare ha lasciato perplessa la conduttrice: “Noi siamo tutti bravi a giudicare da fuori, ma noi come ci saremmo comportati se fossimo stati lì dentro? Io non so come mi sarei comportata lì dentro…Siamo bravi a giudicare qualsiasi cosa…” Sono le parole di, che si è esposta in difesa degli inquilini, tentando di scagionarli ...