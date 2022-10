cronacacampania : Mangia wurstel e muore di meningite fulminante: è di nuovo allarme, indagano i Nas - v3rd3acqua : - infoitsalute : Mangia un wurstel e muore. È il quarto caso: cosa sta succedendo - bizcommunityit : Mangia un wurstel di pollo e muore: 80enne colpito da meningite - GazzettaDelSud : ?? Mangia un #wurstel di pollo e muore: si sospetta la meningite da #Listeria. -

une finisce in terapia intensiva: cosa è successo al 30enneALLARME Diversi casi di Listeria registrati in Italia per i. Ecco come proteggersi Gli accertamenti sul paziente avrebbero evidenziato un'infezione da Listeria, ma serve la tipizzazione del ...Un uomo mangia dei wurstel crudi di pollo, si sente male. Subito il ricovero in ospedale ma dopo 4 giorni muore: meningite da Listeria monocytogenes. È successo ad Alessandria lo scorso 29 settembre d ...Un anziano di 83 anni è morto a fine settembre con sospetta causa la meningite da Listeria . Dopo la segnalazione dall’azienda ospedaliera di Alessandria , ...