Higuain dice addio al calcio | lacrime e commozione | il ‘Pipita’ piange in conferenza

(Di martedì 4 ottobre 2022) . L’ex attaccante del Napoli appende le scarpette al chiodo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quel momento arriva per tutti, prima o poi. Sicuramente non ci aspettavamo che fosse arrivato anche il suo, visto che nella MLS sembrava aver trovato il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

MC21868 : RT @MatthijsPog: ?? Max Allegri: 'Volevo trasmettere un grande saluto e un grande abbraccio a Gonzalo Higuain. Con lui ho passato anni merav… - Soli28Soli : RT @MatthijsPog: ?? Max Allegri: 'Volevo trasmettere un grande saluto e un grande abbraccio a Gonzalo Higuain. Con lui ho passato anni merav… - ang7999lagoccia : RT @MatthijsPog: ?? Max Allegri: 'Volevo trasmettere un grande saluto e un grande abbraccio a Gonzalo Higuain. Con lui ho passato anni merav… - NapoliAddict : Higuain dice addio al calcio: Juve e Real lo celebrano con un tweet, il Napoli resta in silenzio #Napoli… - fazangasmau : RT @tvdellosport: ?? Gonzalo Higuain dice stop: il Pipita ieri in una conferenza ha annunciato il ritiro #sportitalia -

addio al calcio: Juve e Real lo celebrano con un tweet, il Napoli resta in silenzio...perché dopo due partite abbiamo zero punti'- 'Ieri ha dato l'addio al calcioe ... Gli faccio un grande in bocca al lupo per la seconda vita, perché di solito il calciatore siche ...È già un dentro fuori in Champions per la Juventus che dopo due sconfitte nelle prime due partite deve vincere nel doppio confronto contro il Maccabi, per continuare a sperare ...Higuain dice addio al calcio giocato a quasi 35 anni. L'argentino, ora all'Inter Miami, lo ha annunciato in una conferenza stampa.