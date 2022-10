Dall’Inghilterra: “Il Liverpool non è l’unica squadra a essere stata derubata della dignità dal Napoli” (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Liverpool non è l’unica squadra a essere stata derubata della dignità dal Napoli, lo scrive Italian Football TV. Terza vittoria in altrettante partite per il Napoli nella fase a gironi della Champions League: i partenopei annichiliscono l’Ajax. Era una sfida che prometteva spettacolo, quella tra Ajax e Napoli, e se effettivamente lo spettacolo c’è stato è stato esclusivamente per merito dei partenopei che, una volta ancora, hanno confermato di vivere un momento straordinario di forma. Gli uomini di Spalletti espugnano la ‘Johan Cruijff Arena’ e, in un colpo solo, centrano la terza vittoria in altrettante partite della fase a gironi della Champions ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilnon èdal, lo scrive Italian Football TV. Terza vittoria in altrettante partite per ilnella fase a gironiChampions League: i partenopei annichiliscono l’Ajax. Era una sfida che prometteva spettacolo, quella tra Ajax e, e se effettivamente lo spettacolo c’è stato è stato esclusivamente per merito dei partenopei che, una volta ancora, hanno confermato di vivere un momento straordinario di forma. Gli uomini di Spalletti espugnano la ‘Johan Cruijff Arena’ e, in un colpo solo, centrano la terza vittoria in altrettante partitefase a gironiChampions ...

