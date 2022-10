Batterio Listeria, dopo i wurstel ritirati i tramezzini al salmone (Di martedì 4 ottobre 2022) Un nuovo caso fa aumentare la psicosi sul Batterio Listeria monocytogenes responsabile della listeriosi. In Italia. si è diffuso un focolaio, con vari casi registrati nel Paese. E dopo i wurstel, il cui consumo crudo ha causato casi di listeriosi, arriva un'allerta riguardo a confezioni di tramezzini al salmone e maionese del marchio "Allegri Sapori". L'azienda ha infatti disposto il richiamo dal mercato dei lotti del prodotto n. 22952 1 e n. 22952 2, segnalando - come si legge sul sito del ministero della Salute - di aver trovato la «presenza di Listeria monocytogenes». Da qui la raccomandazione ai consumatori «di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10/10/2022». Intanto sono in corso le indagini su ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 ottobre 2022) Un nuovo caso fa aumentare la psicosi sulmonocytogenes responsabile della listeriosi. In Italia. si è diffuso un focolaio, con vari casi registrati nel Paese. E, il cui consumo crudo ha causato casi di listeriosi, arriva un'allerta riguardo a confezioni diale maionese del marchio "Allegri Sapori". L'azienda ha infatti disposto il richiamo dal mercato dei lotti del prodotto n. 22952 1 e n. 22952 2, segnalando - come si legge sul sito del ministero della Salute - di aver trovato la «presenza dimonocytogenes». Da qui la raccomandazione ai consumatori «di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10/10/2022». Intanto sono in corso le indagini su ...

