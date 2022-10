Alessia Piperno arrestata in Iran: è nel carcere di Evin a Teheran - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 4 ottobre 2022) La 30enne romana sarebbe stata portata lì subito dopo il fermo scattato il giorno del suo compleanno, il 28 settembre. Gli amici; 'Speriamo di rivederla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) La 30enne romana sarebbe stata portata lì subito dopo il fermo scattato il giorno del suo compleanno, il 28 settembre. Gli amici; 'Speriamo di rivederla ...

GiorgiaMeloni : Seguiamo con apprensione le notizie che riguardano Alessia Piperno e rivolgiamo tutta la nostra vicinanza alla sua… - Corriere : ?? Alessia Piperno, 30 anni, romana, è stata arrestata mercoledì, ma solo domenica è riuscita ad avvisare i genitori - rubio_chef : Per tutte le tik toker e gli improvvisati femministi occidentali che mai si muovono senza l’imboccata di propaganda… - telodogratis : Italiana fermata in Iran: Alessia Piperno nel carcere di Evin a Teheran - SanMasso2 : RT @giulianol: Aggiornamenti sulla vicenda di Alessia Piperno: nei giorni scorsi ha postato immagine su Instagram in cui si toglieva il vel… -