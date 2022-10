Alessia, in carcere per un post: 'Appoggio le donne dell'Iran'. Si muove la Farnesina (Di martedì 4 ottobre 2022) Alessia è da qualche parte, in Iran, forse a Teheran. Impossibile essere più precisi, per ora. Alessia Piperno, travel blogger romana di 30 anni, si trova in una delle carceri della Repubblica ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022)è da qualche parte, in, forse a Teheran. Impossibile essere più precisi, per ora.Piperno, travel blogger romana di 30 anni, si trova in unae carceria Repubblica ...

EleonoraEvi : “Sono in un carcere di Teheran. Vi prego aiutatemi”. Questo il disperato messaggio di Alessia, arrestata in #Iran.… - EleonoraEvi : LIBERE. Alessia è stata arrestata a Teheran. È in carcere, come altre nove persone straniere, accusate dal regime… - Tg3web : La trentenne romana Alessia Piperno è in carcere a Teheran. Da quattro giorni la famiglia non aveva sue notizie, po… - annideiricordi : RT @IosonoScala: #Noviolenzasulledonne #Verita #Giustizia #Iran #Teheran #RETWEEET #RetweeetPlease #AlessiaPiperno arrestata in Iran: si… - primocom_ : ???? 'Si troverebbe nel carcere di Evin a Teheran Alessia Piperno, la giovane travel blogger romana arrestata nella… -