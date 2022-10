UFFICIALE – L’arbitro François Letexier per Ajax-Napoli

(Di domenica 2 ottobre 2022) E’ stata designata la squadra arbitrale che si occuperà di, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League Per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Ad Amsterdam solo al VAR l'arbitro non è transalpino @ilnapolionline - Chiariello_CS : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Ajax-Napoli, designato l'arbitro: ad Asmterdam fischierà un francese - tuttonapoli : UFFICIALE - Ajax-Napoli, designato l'arbitro: ad Asmterdam fischierà un francese - ilnapolionline : Ad Amsterdam solo al VAR l'arbitro non è transalpino @ilnapolionline -

...in campo in questa occasione per la 944a partitadi ... GLI AVVERSARI Quella che prende il via in questa occasione per'Emma ...ARBITRI'incontro sarà diretto da Andrea Pozzato (primo...... perché alla fine di un match la tattica salta sempre e... Non'ho mai visto litigare con nessuno. Spero di assomigliargli. ... papà era undi guerra. Io dico che ho la nazionalità ...