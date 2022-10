rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Sensi: 'Palladino è arrivato con grande carica, stiamo lavorando bene' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Sensi: 'Palladino è arrivato con grande carica, stiamo lavorando bene' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Sensi: 'Palladino è arrivato con grande carica, stiamo lavorando bene' - napolimagazine : MONZA - Sensi: 'Palladino è arrivato con grande carica, stiamo lavorando bene' - anzianazozzona : @Nina_Sensi Stiamo insieme dai. Almeno spariamo cazzate, che tanto ne avremo tantissime da dire ?? -

: "lavorando bene con grande intensità in allenamento". Le parole del centrocampista del Monza Stefanoha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio del match contro la ...I costi sono lievitati in tutti i, le normative sono un casino, la situazione geopolitica ... Al di là del cartellone, che secondo noi è straordinario,cercando di razionalizzare e ...DICHIARAZIONI – «Il mister è arrivato con grande carica, si è visto anche nella scorsa partita. Stiamo lavorando bene con grande intensità in allenamento. Speriamo di fare al meglio quello che abbiamo ...Sensi: «Stiamo lavorando bene con grande intensità in allenamento». Le parole del centrocampista del Monza Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro la ...