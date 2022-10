Pagelle Lazio-Spezia 4-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023 (Di domenica 2 ottobre 2022) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Spezia 4-0, match dell’ottava giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico finisce 4-0 grazie alle reti di Zaccagni, Romagnoli e la doppietta di Milinkovic, dopo un calcio di rigore fallito da Immobile che aveva inaugurato il lunch match. Lo Spezia è pericoloso in avvio con un tiro di Bastoni salvato quasi sulla linea da Lazzari. Con questo successo la squadra di Sarri sale a 17 punti in classifica, agganciando il Milan e momentaneamente l’Atalanta, mentre gli uomini di Gotti restano fermi a quota 8. Lazio (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (19? st Hysaj 6.5), Patric 6 (1? st Gila 6), Romagnoli 7, Marusic 6; Milinkovic-Savic 8, Cataldi 6 (33? st Marcos Antonio sv), Luis ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Le, ie ildi4-0, match dell’ottava giornata di. All’Olimpico finisce 4-0 grazie alle reti di Zaccagni, Romagnoli e la doppietta di Milinkovic, dopo un calcio di rigore fallito da Immobile che aveva inaugurato il lunch match. Loè pericoloso in avvio con un tiro di Bastoni salvato quasi sulla linea da Lazzari. Con questo successo la squadra di Sarri sale a 17 punti in classifica, agganciando il Milan e momentaneamente l’Atalanta, mentre gli uomini di Gotti restano fermi a quota 8.(4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (19? st Hysaj 6.5), Patric 6 (1? st Gila 6), Romagnoli 7, Marusic 6; Milinkovic-Savic 8, Cataldi 6 (33? st Marcos Antonio sv), Luis ...

