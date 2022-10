Lecce Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Di domenica 2 ottobre 2022) Allo stadio Via del Mare, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lecce e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Via del Mare, Lecce e Cremonese si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23. sintesi Lecce Cremonese 0-0 moviola A partire dalle 15.00 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lecce Cremonese 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Allo stadio Via del Mare, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 traAllo stadio Via del Mare,si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23.0-0A partire dalle 15.00 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0:In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioPillole : Tutto quello che c'è da sapere sul match di oggi pomeriggio fra #Lecce e #Cremonese. - teo80s : Dei 12 punti vinto: contro Lecce allo scadere Spezia Cremonese Torino all 88esimo. Se non viene cacciato così quando lo si caccia?? - betcoza : #SerieA is on ?? today ?Lazio (1.40) v Spezia (7.50) ?12:30 ?Sassuolo (2.05) v Salernitana (3.45) ?Sampdoria (2.30… - PuntosFutbolMX : ????Jornada 8 #SerieA 05:30 Lazio vs Spezia 08:00 Sassuolo vs Salernitana 08:00 Lecce vs Cremonese 08:00 Samp… - barrelcc : RT @JulianRoss79: Abbiamo fatto punti solo con Lecce, Spezia, Plzen, Torino e Cremonese. Tra l'altro due vittorie a tempo scaduto. De Boer… -