'La Regione poteva procedere sulle bonifiche' - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 2 ottobre 2022) Annunciata un'interrogazione per ottenere risposte. 'Il Ministero aveva dato il nulla osta per la ... Leggi su lanazione (Di domenica 2 ottobre 2022) Annunciata un'interrogazione per ottenere risposte. 'Il Ministero aveva dato il nulla osta per la ...

enpaonlus : La Regione riapre la caccia al tordo, ma solo da capanno - Giornale di Brescia - Non poteva mancare il regalino ele… - Nazione_Massa : 'La Regione poteva procedere sulle bonifiche' - Max56gio : RT @pattybonn: @ClaudiaFucci82 @sbonaccini Bonaccini avrebbe dovuto portarla nei consultori molto prima , non ora a elezioni avvenute. La m… - amariMarisa : @FrancescaCose @LuigiColline @rcarangelo @rusembitaly @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @Quirinale Situazione molto div… - MaggioreSimona : @VerdeVetriolo @Erikke80 @sbonaccini Poteva anche farlo prima, o no?? E si, la salute dipende dai Pres.di Regione!… -