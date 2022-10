Incinta scopre di avere un cancro | lei muore ma la figlia sopravvive

Mawrdock : Cioè non fraintendermi il diritto all'aborto è un tema assolutamente serio ma è più drammatica la scena di Bella ch… - telodogratis : Nello stesso giorno scopre di essere incinta e di avere un tumore, muore a 36 anni. Il marito: “Racconterò a mia fi… - news_ravenna : Nello stesso giorno scopre di essere incinta e di avere un tumore, muore a 36 anni. Il marito: 'Crescerò mia figlia… - AgataS_8 : Il mio dream season finale di #ImmaTataranni2: -Calogiuri scopre che Jessica non è incinta e la lascia; -Imma accet… - fraPRODRY : Adesso scopre che è incinta #ViolaComeIlMare -

Elisabetta ha voluto portare a termine la gravidanza nonostante la malattia. Oggi, dopo la sua scomparsa, suo marito Matteo ha un futuro tutto ancora da vivere insieme a sua figlia ...Elisabetta ha voluto portare a termine la gravidanza nonostante la malattia. Oggi, dopo la sua scomparsa, suo marito Matteo vuole essere da esempio per tutti quelli che vivono una situazione simile: '... Nello stesso giorno scopre di essere incinta e di avere un tumore, muore a 36 anni. Il marito: "Crescerò mia figlia raccontandole quanto sua madre fosse speciale" Quando ha scoperto di avere un tumore al seno ha anche saputo di essere incinta. La 36enne ha deciso di curarsi e portare a termine la gravidanza. Elisabetta è morta, ma la sua bambina è nata e sta be ...Un parto in casa si è trasformato in una tragedia: morta la neonata, grave la mamma che non sapeva di essere incinta. La tragedia è avvenuta nella notte a Matelica, ...