Varcaturo, controlli a pizzerie e pub: scoperti lavoratori in nero (Di sabato 1 ottobre 2022) Tre lavoratori in nero, di cui uno con il Reddito di Cittadinanza. È il bilancio dell'attività di controlli alcune attività commerciali della fascia costiera svolta dai carabinieri della stazione di Varcaturo, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. Due le pizzerie nelle quali non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

