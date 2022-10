Salvione: “Spalletti ha fatto un gesto bellissimo. Vi do una notizia su Meret” (Di sabato 1 ottobre 2022) Pasquale Salvione si è complimentato con il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti e ha annunciato una notizia di mercato su Alex Meret. Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio Come hai vissuto le parole di Spalletti dopo l’omaggio a Mahsa e Hadis? “È stato un gesto bellissimo, credo che ogni ulteriore commento sia superfluo. È giusto dare un simile segnale”. Previsto qualche ospite speciale al Maradona per Napoli-Torino? “Lo scopriremo a breve, siamo ormai a ridosso dall’inizio della gara. Non ne sono ancora a conoscenza”. Situazione di Meret? “Vi do una notizia: Il rinnovo è già stato definito, deve ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 ottobre 2022) Pasqualesi è complimentato con il tecnico del Napoli, Lucianoe ha annunciato unadi mercato su Alex. Pasquale, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio Come hai vissuto le parole didopo l’omaggio a Mahsa e Hadis? “È stato un, credo che ogni ulteriore commento sia superfluo. È giusto dare un simile segnale”. Previsto qualche ospite speciale al Maradona per Napoli-Torino? “Lo scopriremo a breve, siamo ormai a ridosso dall’inizio della gara. Non ne sono ancora a conoscenza”. Situazione di? “Vi do una: Il rinnovo è già stato definito, deve ...

napolipiucom : Salvione: 'Spalletti ha fatto un gesto bellissimo. Vi do una notizia su Meret' #Calciomercato #Meret #napoli… - salvione : Napoli, Spalletti: 'Chi dal 1' tra Raspadori e Simeone? Ci sarà bisogno di tutti' - salvione : Dossena: 'Spalletti ha tutto per vincere lo scudetto. Serve il supporto del club' - salvione : Raffaele Sergio: 'Kim e Kvara? Merito a Spalletti che li ha inseriti nel gruppo' - salvione : Napoli, Spalletti prepara la maratona: 12 partite in 42 giorni -