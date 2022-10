“Ritiro Marco Bellavia? Non una scelta del concorrente”: il retroscena sull’abbandono (Di sabato 1 ottobre 2022) Continua a fare scalpore l’uscita di scena di Marco Bellavia dal reality Grande Fratello Vip a due giorni dalla diretta in prima serata su Canale 5. Ma cosa c’è davvero dietro l’abbandono del Vippone? Oltre ad una serie di vergognosi attacchi e veri e propri episodi di bullismo potrebbe esserci dell’altro. Ritiro Marco Bellavia dal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022) Continua a fare scalpore l’uscita di scena didal reality Grande Fratello Vip a due giorni dalla diretta in prima serata su Canale 5. Ma cosa c’è davvero dietro l’abbandono del Vippone? Oltre ad una serie di vergognosi attacchi e veri e propri episodi di bullismo potrebbe esserci dell’altro.dal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IsaeChia : #GfVip 7, Davide Maggio svela un retroscena sul ritiro di Marco Bellavia: “Non è stata una scelta del concorrente” - deaveneree : RT @aqquafaba: non guardo il gf vip ma ho letto del ritiro di marco bellavia, isolato e bullizzato perché aveva mostrato le sue fragilità.… - Zarathu20322327 : RT @blogtivvu: “Ritiro Marco Bellavia? Non una scelta del concorrente”: il retroscena sull’abbandono #marcobellavia #gfvip - GFVipSondaggifp : RT @blogtivvu: “Ritiro Marco Bellavia? Non una scelta del concorrente”: il retroscena sull’abbandono #marcobellavia #gfvip - iaiapigna : RT @howeverbad: azz Giulia Salemi a radio 101 ha parlato di Marco con un messaggio di sostegno ,ha parlato del suo ritiro dicendo che molti… -