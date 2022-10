MotoGP oggi | GP Thailandia 2022 | orari FP3 | FP4 e qualifiche | tv | streaming | guida TV8 e Sky

(Di sabato 1 ottobre 2022), sabato 1° ottobre, giornata di prove libere e diper il Motomondiale. Sulla pista di Buriram, in, si prospetta un day-2 molto intenso nel fine-settimana asiatico con le tre classi che regaleranno spettacolo. LA DIRETTA LIVE DI FP4 EDIALLE 9.25 E 10.05 L’incertezza meteo regna sovrana e inil confronto tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo è il tema principale. Il piemontese, in ritardo di 18 punti dal francese della Yamaha in classifica generale, andrà a caccia della pole-position per mettersi nella condizione migliore di andarsi a prendere la vittoria di questa tappa. Vedremo se Quartararo, contrariamente alle ultime apparizioni, saprà contrastare lo strapotere della Ducati, già vittoriosa del titolo ...

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv/streaming:F1 E: PROGRAMMA E ORARI SABATO 1° OTTOBRE: 04.00 - 04.40 Moto3, prove libere 3La pioggia non è ancora arrivata a Buriram, quindi c’è stato spazio per un’altra sessione asciutta della MotoGP in cui ci si gioca l’accesso diretto al Q2. Nelle FP3 del GP Thailandia c’è di nuovo la ...A Buriram si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Contrariamente alle previsioni, si sono aperti ampi squarci d’azzurro nel cielo, permettendo ...