Malore nella camera ardente: muore il nipote di Gianfranco Spadaccia | Aveva solo 31 anni

Una tragedia immesa ha colpito, ancora e a 3 giorni di distanza, la famiglia Spadaccia. E' morto Francesco Spadaccia, Aveva accusato un Malore proprio a Palazzo Madama dove era stata allestita la camera ardente in onore del nonno. E' un momento davvero terribile per la famiglia Spadaccia. solo cinque giorni fa era morto lo storico esponente del Partito Radicale, Gianfranco Spadaccia, all'età di 87 anni. Gianfranco Spadaccia Aveva fatto la storia del Partito Radicale di cui è stato segretario per tanti anni: dal 1967 al 1968 e dal 1974 al 1976, ma è stato anche eletto tra le sue liste per ben tre legislature durante il 1979, 1983 e ...

