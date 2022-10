Luci giallorosse a San Siro | la Roma va sotto ma poi batte 2-1 l’Inter

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 ottobre 2022)– Terminata la sosta per le Nazionali laè attesa dal big match contro, cruciale per verificare la reazione della squadra dopo l’immeritata sconfitta con l’Atalanta e banco di prova in ottica lotta alle prime posizioni. Mourinho, squalificato dopo l’espulsione di due settimane fa, conferma l’undici tipo con la sola eccezione di Abraham, lasciato a sorpresa in panchina con Dybala falso nove. Rui Patricio distratto e Inter in vantaggio Parte meglio, che di fatto gestisce il pallone alla ricerca del varco con lache si difende ordinata. All’11’, complice una carambola al limite dell’area, Mancini non riesce ad anticipare Dzeko e permette al bosniaco di controllare e calciare a rete, con il goal che viene però annullato dal Var per fuorigioco. Dopo quasi venti minuti ...