LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: tra poco al via le FP3 (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.21 Un simile "imprevisto climatico" complica e non poco le cose per alcuni piloti, come Marc Marquez: lo spagnolo, come ha affermato lui stesso, ha dato tutto nella giornata di ieri per piazzarsi in combinata tra i primi dieci (e virtualmente con accesso diretto al Q2), sapendo d'altronde che durante le FP3 avrebbe dovuto piovere. Da capire come reagirà il pilota della Honda, proprio da un punto di vista fisico, a seguito degli sforzi di ieri. 5.18 Come per Moto3 e Moto2, anche per la MotoGP (a meno di clamorosi e improvvisi cambiamenti climatici) si correrà sull'asciutto. 5.15 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno (ma anche buonanotte) a tutte a tutti! Comincia il sabato del Gran Premio della Thailandia per la ...

