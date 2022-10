LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Bagnaia decimo nella FP4, Zarco in testa (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO 09.41 Miller comanda con il crono di 1:30.939 a precedere Bezzecchi di 22 millesimi e di 0.116 Martin. Quartararo è quarto a 0.218, mentre Bagnaia è decimo a 0.433. 09.39 Miller davanti a tutti in 1:30.939 a precedere Martin di 0.116 e Bezzecchi di 0.229. Quartararo è quarto a 0.280 davanti a Bastianini (+0.282). Bagnaia è undicesimo a 0.551. 09.37 Martin si conferma veloce in 1:31.156 a precedere di 0.034 Miller e di 0.142 Crutchlow. Quartararo è quarto a 0.149, mentre Bagnaia è decimo a 0.334 dietro a Bastianini a 0.304. Da valutare le differenti scelte delle gomme. 09.35 Martin si porta al comando con il crono di 1:31.158 davanti a Miller a 0.067 a Zarco di 0.212. ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO 09.41 Miller comanda con il crono di 1:30.939 a precedere Bezzecchi di 22 millesimi e di 0.116 Martin. Quartararo è quarto a 0.218, mentrea 0.433. 09.39 Miller davanti a tutti in 1:30.939 a precedere Martin di 0.116 e Bezzecchi di 0.229. Quartararo è quarto a 0.280 davanti a Bastianini (+0.282).è undicesimo a 0.551. 09.37 Martin si conferma veloce in 1:31.156 a precedere di 0.034 Miller e di 0.142 Crutchlow. Quartararo è quarto a 0.149, mentrea 0.334 dietro a Bastianini a 0.304. Da valutare le differenti scelte delle gomme. 09.35 Martin si porta al comando con il crono di 1:31.158 davanti a Miller a 0.067 adi 0.212. ...

