LIVE Moto2 | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | si decide la pole | Vietti reduce da una buona Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 Arriva intanto l’ufficialità di Albert Arenas in Red Bull KTM Ajo per la prossima stagione di, insieme a Pedro Acosta: Red Bull KTM Ajoline up Acosta and Arenas for 2023 https://t.co/lLgOm8WHBy #GivesYouWings #ReadyToRace @MotoGP #AjoMotorsport #AjoFamily pic.twitter.com/vfLwF3sgNZ — Red Bull KTM Ajo (@RedBull KTM Ajo) October 1,8.58 Subito una caduta per Aron Canet, nel giro di lancio, in curva 5. 8.55 Parte la Q2, ecco i diciotto piloti protagonisti: Celestino, Keminth Kubo, Joe Roberts e Bo Bendsneyder passando dalla Q1 si uniscono ad Ai Ogura, Pedro Acosta, Cameron Beaubier, Jorge Navarro, Tony Arbolino, Manuel Gonzalez, Alonso Lopez, Somkiat Chantra, Augusto Fernandez, Aron Canet, Albert Arenas, Jeremy Alcoba e Jake ...