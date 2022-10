L’effetto rivalutazione sui bilanci | “aiuto” da 935 mln ai club di A

(Di sabato 1 ottobre 2022)marchi Serie A – Dai risultati delo chiuso al 30 giugno 2022 con un rosso di 66,5 milioni di euro – in calo di 30 milioni rispetto all’esercizio precedente – è emersa una curiosità particolare in casa Milan. Ilrossonero ha infatti deciso di sfruttare il cosiddetto DL Agosto (D.L. 104/2020, convertito L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...di almeno 3mila euro Non solo aumenti degli stipendi per... E' prevista anche unadei fondi per la pensione ...'importo complessivo degli arretrati da pagare sarà compreso tra 2.Come probabilecollaterale della pandemia, è cioè in atto ... Per'Italia, partiamo da due dati: il 22% delle richieste e di ...e i vari lockdown avrebbero condotto a una generale...