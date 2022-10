Inter-Roma 1-2 | il tabellino

GoalItalia : Mostrare a San Siro il numero 21: il suo ?? Sembrava dover approdare all'Inter. Segna per la Roma ?? - AliprandiJacopo : Assist contro la Juventus. Gol contro l’Inter. Un messaggio al suo passato e a chi non ha creduto in lui.… - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - gianlucaermatto : RT @ilRomanistaweb: ?? È tornato lo Special Bus ?? Ecco come #Mourinho ha visto la sua Roma battere l’Inter a San Siro ?? “Bravi ragazzi, gr… - Gazzetta_it : La 'vendetta' di Dybala: quando vede l'Inter si esalta. La sostituzione? Solo crampi -

Contro laarriva il quarto ko nelle prime otto giornate come non accadeva da undici anni, i nerazzurri hanno già raggiunto lo stesso numero di sconfitte dell'intero scorso campionato. Nove gol fatti in ..."Abbiamo disputato la migliore partita della stagione, dispiace averla persa". Simone Inzaghi non si capacita di come sia potuta arrivare contro lala quarta sconfitta in campionato per l'. "La delusione è tanta perché è assolutamente immeritata. Handanovic non ha fatto una parata, abbiamo creato gioco, preso una traversa... E' un ko ...Urlo liberatorio per lo squalificato tecnico portoghese dopo la vittoria in rimonta ottenuta a San Siro. Orgoglio Mancini: "Noi più forti". Gioia Smalling: "Felice per il gol" ...La Roma sbanca San Siro! RUI PATRICIO 5 Il risultato non salva la sua prestazione: il tiro di Dimarco è preciso ma decisamente debole, il pallone gli passa sotto. Deve pagare una cena a Dybala e Small ...