Grillo condannato per diffamazione. Accusò una parlamentare dem di sabotare il voto in aula. Ma era ricoverata (Di sabato 1 ottobre 2022) Nuovi guai giudiziari per Beppe Grillo. La Corte d’Appello di Bari ha ribaltato la sentenza di primo grado (che lo aveva assolto) e ha condannato il fondatore e garante dei 5Stelle per diffamazione aggravata nei confronti di un ex parlamentare del Pd. Si tratta di Cinzia Capuano, finita nel mirino di Grillo nel corso della trasmissione Anno Zero del 9 giugno 2011. Grillo condannato per diffamazione contro una parlamentare Pd In quella occasione il comico genovese Accusò la parlamentare di aver sabotato, con la sua assenza volontaria in aula, la proposta di election day del maggio 2011. Nella furia dell’attacco il l’inventore del Vaffa aveva denunciato l’assenza della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Nuovi guai giudiziari per Beppe. La Corte d’Appello di Bari ha ribaltato la sentenza di primo grado (che lo aveva assolto) e hail fondatore e garante dei 5Stelle peraggravata nei confronti di un exdel Pd. Si tratta di Cinzia Capuano, finita nel mirino dinel corso della trasmissione Anno Zero del 9 giugno 2011.percontro unaPd In quella occasione il comico genoveseladi aver sabotato, con la sua assenza volontaria in, la proposta di election day del maggio 2011. Nella furia dell’attacco il l’inventore del Vaffa aveva denunciato l’assenza della ...

LaStampa : Beppe Grillo condannato in appello per diffamazione contro l’ex parlamentare Pd Cinzia Capano - repubblica : Beppe Grillo condannato per diffamazione, disse a parlamentare Pd ricoverata: 'Assente per sabotare referendum' - fattoquotidiano : Beppe Grillo condannato in Appello: “Ad Anno Zero nel 2011 ha diffamato l’ex parlamentare del Pd Cinzia Capano” - emidio_antonio : RT @LaStampa: Beppe Grillo condannato in appello per diffamazione contro l’ex parlamentare Pd Cinzia Capano - SecolodItalia1 : Grillo condannato per diffamazione. Accusò una parlamentare dem di sabotare il voto in aula. Ma era ricoverata… -