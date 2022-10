Governo | Rampelli | ' un passaggio di consegne morbido è indispensabile'

(Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - Sulditra Draghi e Meloni "non enfatizzerei. C'è undipiùrispetto a stagioni precedenti anche per le condizioni drammatiche in cui ci troviamo. E'perchè non esiste unMeloni nè un Parlamento proclamato". Lo ha detto Fabioa Sabato Anch'io, su RadioUno. "Draghi è il presidente del Consiglio per gli affari correnti, presupponendo che il presidente della Repubblica darà l'incarico alla Meloni c'è dialogo e collaborazione. Quando Draghi va in Europa rappresenta una maggioranza che non c'è più, deve per forza relazionarsi con chi domani avrà il compito di guidare il", ha spiegato l'esponente di FdI.

I nomi della Lega che potrebbero entrare al governo sono sempre quelli di Gian Marco Centinaio, ... Per quanto riguarda Fratelli d'Italia potrebbero entrare Carlo Nordio, Fabio Rampelli, Raffaele Fitto ...